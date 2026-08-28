Ефимов: Москва выделила более 5,5 га земли под программу реновации в июле

Москва выделила девять участков земли общей площадью более 5,5 га под строительство новых домов и необходимой инфраструктуры по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При проектировании и строительстве реновационных домов большое внимание также уделяется созданию удобной окружающей среды: детских и спортивных площадок, мест для отдыха, подъездных дорог и дворов без машин. Для строительства современного жилья и сопутствующей инфраструктуры в июле город выделил девять участков земли общей площадью более 5,5 гектара. Новостройки появятся в четырех административных округах», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Все новостройки возводятся по индивидуальным проектам с улучшенными планировками квартир и созданием безбарьерной среды с просторными подъездами и входными группами без ступеней.

Как сообщила руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, более трети выделенных в июле для реализации программы территорий приходится на Западный округ — это два участка площадью более 2,1 га. Еще 1,5 га выделено на юго-западе города и немногим более гектара — на востоке. Оставшиеся территории приходятся на САО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городе открыли вторую очередь завода префаб-конструкций для быстрого строительства.

Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном портале мэра и правительства Москвы. Проект запущен в 2017 году, он предусматривает расселение более пяти тысяч домов.

