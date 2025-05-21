Ефимов: Москва выделила более 30 объектов под школы и детсады для аренды инвесторами

Предприниматели заключили со столицей более 30 договоров аренды зданий под создание частных детских садов и школ. В отношении этих контрактов будет действовать специальный тариф «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Программа “1 рубль за квадратный метр в год” для открытия детских садов и школ действует в столице с 2013 года. На данный момент с инвесторами заключен 31 договор аренды недвижимости общей площадью 44,3 тысячи квадратных метров. Благодаря программе в столице уже работают 24 частных образовательных учреждения. Предприниматели занимают по льготной ставке 36,1 тысячи квадратных метров площадей, что позволяет им ежегодно экономить свыше 600 миллионов рублей», – отметил он.



В Москве действует особая льготная программа для инвесторов «1 рубль за квадратный метр в год». Она предлагает им взять в аренду помещение для создания частной образовательной организации. Каждое здание выставляется на торги, а победителя определяют по наивысшей цене, которую он готов платить городу на время проведения ремонта. После его окончания город предлагает арендаторам заключить договор на 49 лет со ставкой в один рубль за квадратный метр в год.



По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, статистика только подтверждает востребованность такого предложения на рынке московской недвижимости. Он отметил, что на каждый лот в среднем претендуют по пять участников торгов.



Работы по созданию частных образовательных организаций ведутся почти во всех районах и округах города. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.



«На семи объектах общей площадью свыше 8,2 тысячи квадратных метров предприниматели продолжают подготовительные работы для открытия частных образовательных учреждений. Они появятся на севере, северо-западе, юго-востоке Москвы, а также в Новомосковском административном округе. Только с начала 2025 года победителям торгов передано два здания – это почти 1,8 тысячи квадратных метров. В Щербинке планируется открыть школу для 150 учеников, а в Войковском районе – детский сад для 30 воспитанников», – отметила она.



Вся информация о городских льготных программах публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Чтобы принять участие в аукционах, необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

