Ефимов: Москва выделила более 280 га земли для дорожной сети в 2026 году

В Москве с начала года на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры было выделено более 280 гектаров земли в 12 административных округах. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, участки предназначены для строительства и реконструкции ключевых объектов, включая магистральные улицы, надземные пешеходные переходы, путепроводы и мосты.



«Новые и модернизированные дороги помогают связывать между собой районы, сокращать объездные маршруты и улучшать доступ к метро, социальным объектам и другим значимым точкам. Это особенно актуально для новых и активно растущих территорий. С января по сентябрь 2026 года для этих целей столица выделила свыше 280 гектаров земли. На участках планируется или уже ведется строительство и реконструкция магистральных улиц как общегородского, так и районного назначения, надземных пешеходных переходов, путепроводов, мостов и иных важных элементов инфраструктуры — всего 282 проекта», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Новые дороги позволяют распределять транспортные потоки, однако развитая дорожная сеть имеет значение не только для водителей. Благодаря переходам, мостам и путепроводам для пешеходов повышается безопасность и уровень комфорта. При проектировании новые дороги будут гармонично встраивать в существующую городскую среду.



Наибольшая площадь земли для этих целей была выделена в Новомосковском административном округе — более 50 участков, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. На юге столицы предоставлен 41 участок, на северо-востоке – 36, а на западе – 30.



В Новомосковском округе один из наиболее масштабных проектов — это третий этап строительства трассы Марьино – Саларьево, для которого с начала года выделили площадь без малого 9 Га. Также в этом округе почти 10 гектаров выделено на реконструкцию трассы Мамыри – Пенино – Шарапово.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал об открытии после реконструкции Шелепихинской набережной.

