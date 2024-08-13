Ефимов: Москва выделила более 215 га земли под инфраструктурные и соцобъекты
Российская столица за первую половину текущего года выделила более 215 гектаров для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. Город предоставляет землю застройщикам в рамках городского заказа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В первом полугодии для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, спортивных комплексов и других объектов застройщикам выделен 231 земельный участок», – вице-мэр.
Крупные градостроительные проекты реализуются за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Для строительства данных объектов застройщикам выделяют землю по договорам безвозмездного пользования или аренды во всех административных округах.
«Больше всего таких участков в Новой Москве– свыше 50 гектаров. Они предназначены под развитие транспортной, инженерной инфраструктуры, а также возведения административных зданий. На востоке и юго-западе мегаполиса выделен по 27 гектаров для новых дорог, коммуникаций, жилых домов, а также учреждений образования и спортивных объектов», – рассказал глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, по итогам шести месяцев 2024 года городской Комплекс градостроительной политики и строительства успешно выполняет обозначенные планы. За это время введено в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Сохраняются высокие темпы строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
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