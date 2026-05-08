Ефимов: Москва выделила бизнесу участки для строительства в Щербинке и Северном

Столица предоставила бизнесу для аренды два земельных участка под строительство коммерческих, социально-ориентированных объектов. Наделы выделены в районах Щербинка и Северный, их общая площадь превышает 1,15 гектара, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящее время представителям бизнеса для строительства объектов общественного назначения доступны два земельных участка. Один из них площадью почти 0,63 гектара расположен в Новомосковском административном округе по адресу: район Щербинка, улица Брусилова, 33А. Второй площадью более 0,53 гектара – в Северном районе Северо-Восточного округа по адресу: Дмитровское шоссе, 169Д», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Участки будут доступны для аренды на 5,5 лет, в течение которых инвесторы обязуются построить на этих территориях общественные центры. Отмечается, что эта мера решит сразу две задачи: бизнес получает возможности для развития, а москвичи – современные, благоустроенные пространства, улучшающие городскую среду.

При оплате первых двух лет аренды возможна рассрочка. Для ее получения необходимо обратиться в Департамент городского имущества. Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в Щербинке инвесторы могут построить комплекс площадью почти 8,8 тыс. кв. м, подходящий для торговли и бытовых услуг. В Северном районе здание площадью до 6,9 тыс. кв. м может вместить магазины, кафе, культурные учреждения, банки и фитнес-клубы. Для обоих объектов действует важное условие: не менее половины построенных площадей должно быть выделено под физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые центры.

Торги по участку в Щербинке пройдут 28 мая на электронной площадке «Росэлторг», а в Северном районе – 4 июня. Заявки принимаются до 22 и 29 мая соответственно. Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Сведения о торгах публикуются на Инвестиционном портале Москвы.

Цифровизация таких процессов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".

