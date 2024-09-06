Ефимов: Москва выделила 8 участков по льготной ставке под инвестпроекты в Зеленограде

Москва выделила восемь земельных участков по ставке один рубль в год для создания промышленных объектов в Зеленограде, соответствующее решение принято в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Зеленограде появятся индустриальный парк и производственные комплексы, где наладят выпуск строительных материалов, одежды, мебели, косметики и внедорожных домов на колесах. Трудоустроиться здесь смогут 3,8 тысячи человек. В реализацию проектов инвестируют более 21 миллиарда рублей», – пояснил он.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за этот период было принято решение о создании 11 промышленных объектов на территории ЗелАО. Выделение земли по льготной ставке для развития производств действует в столице с марта 2022 года. Это одна из ключевых мер поддержки правительства.

В рамках МаИП на территории Зеленограда появятся предприятия по выпуску строительных материалов и металлоконструкций, полуприцепов, мебели и другой продукции.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с инвесторами заключены договоры аренды земельных участков по льготной ставке один рубль в год, которая будет действовать в течение всего срока реализации проектов.

В рамках заключенных соглашений в Крюкове намерены возвести крупный производственный комплекс. Инвестору предоставили три участка, два из них – по льготной ставке. В общей сложности для реализации данного инвестпроекта запланировано выделение четырех земельных участков.

Еще одно предприятие появится в промышленной зоне «Восточная». Инвестор планирует наладить производство внедорожных кемперов. Помимо прочего, город подписал с компанией договор аренды земельного участка для строительства комплекса, производящего одежду, косметические средства, элементы мебели и хозтовары. На еще одном участке возведут производственный комплекс по выпуску фасадных материалов и светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля в Восточной коммунальной зоне Зеленограда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в рамках масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке в аренду выделено более 200 гектаров земли в разных районах города.

