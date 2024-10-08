Ефимов: Москва выделила 8 участков для реализации масштабных инвестпроектов в ЗАО

Столица выделила застройщикам и инвесторам в аренду земельные участки общей площадью почти 17 га в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места. На западе столицы с начала 2024 года инвесторам предоставлено почти 17 га земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов в рамках МаИП. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан. Общая площадь возводимой недвижимости превысит 245 тысяч квадратных метров», – сказал Ефимов.

Вместе с тем два земельных участка общей площадью более 11 га выделили под создание новых производств. Предоставление земельных участков по льготной ставке один рубль в год и без торгов является одной из главных мер поддержки индустриального строительства. В рамках МаИП на западе города построят предприятие по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, а также производственно-логистический комплекс пищевой промышленности.

Договоры аренды участков заключили с инвесторами на пять лет. За это время предприниматели должны закончить строительство и запустить объекты. Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что два участка площадью свыше 0,7 га и 1,2 га предоставили в Солнцеве для возведения объектов образования. На улице Матросова инвестор построит детсад на 350 мест, а на Родниковой улице появится дошкольное учреждение, которое рассчитано на 200 воспитанников. Общая площадь зданий превысит 13 тысяч «квадратов».

Помимо этого, в Раменках 0,46 га земли предоставили для возведения центра дополнительного образования. В Ново-Переделкине 0,63 га выделены для расширения спортивного кластера «Арктика», где работают разные объекты – футбольные поля, ледовые арены, тренажерные залы, беговые дорожки, бассейн и другие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала года инвесторам предоставлено порядка 220 га земли. Такой показатель почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

