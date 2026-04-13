Ефимов: Москва выделила 17,8 га для реализации коммерческих МаИП в 2025 году

Для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), связанных со строительством коммерческой недвижимости, Москва выделила земельные участки суммарной площадью 17,8 га в шести административных округах в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году город предоставил 19 земельных участков общей площадью 17,8 гектара для крупных инвестиционных проектов. Они будут реализованы в шести округах столицы, здесь появятся новые торговые, деловые и другие коммерческие объекты. Наибольшее количество участков – семь – выделено в Троицком и Новомосковском административных округах. Четыре участка находятся на юго-востоке, три – на северо-западе, по два – на севере и в центре, а один участок расположен на северо-востоке столицы», — подчеркнул вице-мэр, чьи слова приводит пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы.

Статус МаИП могут получить деловые и спортивные комплексы, производственные предприятия, социальные учреждения и инновационные центры.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, строительство коммерческих объектов наряду с эффективным использованием земельных участков помогают развитию городской среды и устойчивому экономическому росту. Так, семь земельных участков площадью 5,3 га предоставлены под строительство коммерческой недвижимости в Новой Москве. Пять из них расположены в Коммунарке. В частности, новые общественно-деловые центры появятся на улице Сосенский Стан. Кроме того, участок площадью 0,7 га был предоставлен инвестору на Дмитровском шоссе (Тимирязевский район, САО).

Также Центр инноваций и импортозамещения будет построен на участках площадью 1,5 и 0,8 га в Щербинке. Договоры, заключенные в октябре 2025 года, действуют пять лет. За это время инвестору необходимо построить четырехэтажное и пятиэтажное здания, площадь каждого — свыше 12 тысяч «квадратов», уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Специальные торги для привлечения инвесторов к реализации МаИП проводятся с 2024 года, организатором выступает столичный Департамент по конкурентной политике. В свою очередь глава ведомства Кирилл Пуртов добавил, что информация о лотах доступна на Инвестиционном портале Москвы. В торгах могут участвовать юридические лица.

