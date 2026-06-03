Ефимов: Москва в мае передала в общедолевую собственность 54 объекта недвижимости
Москва в последний месяц весны передала в общую долевую собственность 54 нежилых помещения в многоквартирных домах и административных зданиях. Совокупная площадь объектов составила около четырех тысяч квадратных метров, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.
«Собственники жилья в многоквартирных домах получили возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества в 2014 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2021 аналогичное право появилось и у владельцев недвижимости в административных зданиях. В мае этого года перечень объектов, переданных городом в общедолевую собственность, пополнили 54 нежилых помещения площадью около четырех тысяч квадратных метров, расположенные в семи административных округах. Из них 52 объекта находятся в многоквартирных домах, еще два – в нежилых зданиях», – раскрыл детали Ефимов.
Владельцы недвижимости имеют возможность оформить право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты. Жильцы могут использовать их для своих потребностей, например, для организации рабочих мест консьержей, хранения сезонных вещей, велосипедов, самокатов и колясок.
Как уточнила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в основном объекты, переданные в мае, расположены в Юго-Западном административном округе. 21 помещение площадью 421,5 кв. м расположено в одном жилом доме в районе Черемушки. Всего в многоквартирных домах собственникам передано 2,5 тысячи кв. м недвижимости. В нежилых строениях в общедолевую собственность перешло 1,4 тысячи кв. м.
Сведения о такого рода объектах систематически обновляют и размещают на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Кроме того, информация публикуется на правовых ресурсах с актуальными нормативными актами с учетом последних изменений. Правообладатели могут зарегистрировать право собственности на общее имущество многоквартирного дома в заявительном порядке.
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