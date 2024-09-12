Ефимов: Москва в августе опубликовала четыре проекта решений о КРТ
В августе на портале mos.ru было опубликовано четыре проекта решений о редевелопменте участков общей площадью 14 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 14 га запланировано строительство свыше 210 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 519 миллионов рублей. После реализации проектов будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест», – сказал он.
Участки располагаются в Юго-Западном и Западном административных округах города. Всем правообладателям земли и расположенных на ней объектов недвижимости разослали письма с предложением заключить договоры о КРТ. Глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что по проектам на участках планируется возвести современные жилые кварталы. По его словам, они появятся в Академическом, Можайском и Гагаринском районах. Общая площадь жилья составит 138,4 тысячи «квадратов», в том числе 102,4 тысячи квадратных метров для участников программы реновации и других нужд столицы.
Кроме того, проектами предусмотрено возведение объектов общественно-делового назначения общей площадью 24,2 тысячи «квадратов», среди них гостиница на 135 номеров. На участке в районе Тропарево-Никулино, указал Гаман, возведут образовательный комплекс, который будет состоять из детсада и школы. Все площадки благоустроят, также проложат улично-дорожную сеть.
В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в рамках двух проектов КРТ в Гагаринском и Можайском районах будут построены дома по реновации. Общий объем жилья позволит предоставить новые комфортные квартиры более чем двум тысячам москвичей.
На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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