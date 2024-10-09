Ефимов: Москва утвердила реализацию трех проектов КРТ в сентябре 2024 года
Столичные власти утвердили реализацию трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в ЮАО, СВАО и ВАО Москвы в сентябре 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В сентябре утверждена реализация трех проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью свыше девяти гектаров. По ним планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,1 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Так, площадку в районе Ивановское (ВАО) выставят на торги, редевелопментом территории в Нагатино-Садовниках (ЮАО) будет заниматься ее правообладатель, а оператор КРТ будет реорганизовывать территорию в районах Ростокино и Свиблово. На строительство отводятся сроки от четырех до пяти лет.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на указанных территориях будут построены деловые и жилые кварталы: всего 106 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости и 122,8 тысячи квадратных метров жилья. В частности, строители возведут гостиницы, физкультурно-оздоровительный комплекс и подстанцию скорой помощи.
Сейчас в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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