Ефимов: Москва утвердила 10 ППТ для строительства более 8 000 кв м недвижимости с начала года

В Москве было утверждено 10 проектов планировок территории (ППТ) для строительства различных объектов с начала 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года в столице разработали и утвердили 10 проектов планировки территорий для строительства различной инфраструктуры. Благодаря этому на территории площадью более 1,2 тысячи гектаров появится свыше восьми тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 3,9 тысячи приходится на нежилые объекты. В частности, за семь месяцев в столице утвердили возведение 18 образовательных учреждений на 19 тысяч мест», – рассказал вице-мэр.

При разработке всех проектов были учтены запросы местных жителей на развитие городской среды, чтобы сделать ее качественной и сбалансированной, уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, поэтому в столице появятся объекты социальной инфраструктуры и производственно-коммунального назначения наравне с комплексным благоустройством более 1,9 тысячи кв м города.

Одним из самых известных планов развития столицы стали изменения на территории грузового двора «Москва-Товарная-Смоленская» около Белорусского вокзала. В этом районе планируется возвести жилой квартал, образовательные и административные здания.

Ранее глава столицы Сергей Собянин анонсировал строительство около 200 детских садов, школ, поликлиник и других социальных объектов в период с 2025 по 2028 год.

