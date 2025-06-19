Ефимов: Москва сэкономила свыше 24 млрд рублей благодаря экспертизе строительных проектов
Государственная экспертиза за пять месяцев 2025 года позволила снизить стоимость строительных проектов, реализуемых в Москве, на 13,5%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума.
«За пять месяцев столица сэкономила 24,5 миллиарда рублей. Это почти на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – пояснил он.
Как рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков, эксперты проверяют соответствие заявленных видов и объемов работ, материальных ресурсов, также сопоставляют данные сметы со сметно-нормативной базой города. По его словам, с начала 2025 года экспертизу успешно прошли свыше 500 комплектов проектно-сметной документации.
В дальнейшем средства, оптимизированные в ходе экспертизы, могут направить на реализацию других градостроительных проектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские регионы получили оценку за дружбу с Китаем
- Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива
- Песков: Повода для встречи Путина и Трампа пока нет
- Путин появится в мультсериале «Простоквашино»
- Песков: Снижения ключевой ставки на один процент недостаточно
- Путин и Си Цзиньпин осудили действия Израиля против Ирана
- Земфира объявила об отмене концерта в Казахстане
- У входа в ресторан в Кельне произошел взрыв
- Армия России освободила Новониколаевку в ДНР
- В СБ призвали запретить фильмы, показывающие греховный образ жизни после 30 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru