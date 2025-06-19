Ефимов: Москва сэкономила свыше 24 млрд рублей благодаря экспертизе строительных проектов

Государственная экспертиза за пять месяцев 2025 года позволила снизить стоимость строительных проектов, реализуемых в Москве, на 13,5%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума.



«За пять месяцев столица сэкономила 24,5 миллиарда рублей. Это почти на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – пояснил он.



Как рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков, эксперты проверяют соответствие заявленных видов и объемов работ, материальных ресурсов, также сопоставляют данные сметы со сметно-нормативной базой города. По его словам, с начала 2025 года экспертизу успешно прошли свыше 500 комплектов проектно-сметной документации.



В дальнейшем средства, оптимизированные в ходе экспертизы, могут направить на реализацию других градостроительных проектов.

