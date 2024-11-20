Ефимов: Москва с начала 2024 года представила более 40 проектов решений о КРТ

Более 40 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) было опубликовано за десять месяцев 2024 года на сайте правительства Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего на участках общей площадью 429 гектаров запланировано строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 3,25 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 185 миллиардов рублей», – заявил он.

Как добавил Ефимов, реализация проектов позволит создать в городе 91,5 тысячи рабочих мест. За проведение работ будут отвечать правообладатели земли и недвижимости, назначенный городом оператор или привлеченный в ходе торгов инвестор.

По словам министра правительства столицы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках 41 проекта построят свыше 4,5 миллиона квадратных метров жилья, включая недвижимость по программе реновации, а также 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств и соцобъектов.

12 объектов будут расположены в Южном административном округе, в Западном административном округе возведут семь зданий, в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах – по пять. На востоке столицы также запланирована реорганизация трех площадок.

В рамках программы КРТ в Москве строят комфортное жилье и необходимую инфраструктуру на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент на разной стадии реализации находится 236 подобных проектов.

