Ефимов: Москва с начала 2024 года представила более 40 проектов решений о КРТ
Более 40 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) было опубликовано за десять месяцев 2024 года на сайте правительства Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Всего на участках общей площадью 429 гектаров запланировано строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 3,25 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 185 миллиардов рублей», – заявил он.
Как добавил Ефимов, реализация проектов позволит создать в городе 91,5 тысячи рабочих мест. За проведение работ будут отвечать правообладатели земли и недвижимости, назначенный городом оператор или привлеченный в ходе торгов инвестор.
По словам министра правительства столицы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках 41 проекта построят свыше 4,5 миллиона квадратных метров жилья, включая недвижимость по программе реновации, а также 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств и соцобъектов.
12 объектов будут расположены в Южном административном округе, в Западном административном округе возведут семь зданий, в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах – по пять. На востоке столицы также запланирована реорганизация трех площадок.
В рамках программы КРТ в Москве строят комфортное жилье и необходимую инфраструктуру на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент на разной стадии реализации находится 236 подобных проектов.
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