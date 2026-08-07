Ефимов: Москва расширит применение префаб-технологий в строительстве

В Москве всё активнее используют префаб‑технологии в строительстве — в том числе при возведении жилья и социальных объектов. Такой индустриальный подход помогает заметно ускорять реализацию проектов, не теряя в качестве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы активно внедряем префаб-технологии. Это когда на заводах создаются элементы конструктивные, частей здания, а на стройплощадке происходит монтаж и досборка. Это требует существенно меньшего количества рабочих на площадке, а также повышает качество конечного результата, потому что на заводе намного проще собирать все детали с соблюдением всех норм и стандартов. В таком случае результат получается и быстрее, и лучше», — отметил Ефимов в эфире телеканала «Москва 24».

Особенно хорошо эффект от префаб‑технологий виден в рамках программы реновации. Благодаря конструкциям высокой заводской готовности и цифровому проектированию сроки строительства домов удалось существенно сократить: если раньше на возведение одного здания уходило 36–39 месяцев, то сейчас — всего 12–14 месяцев.

Ефимов также отметил, что современные решения помогают эффективнее использовать пространство зданий. Например, за счёт технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта удалось примерно на 15% увеличить полезную площадь домов — при этом их внешние габариты не изменились.

По словам главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Москва намерена и дальше расширять применение префаб‑технологий в крупных градостроительных проектах: это помогает выдерживать сроки, повышать качество работ и успешно реализовывать масштабные городские программы.

