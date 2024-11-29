Ефимов: Москва расширила возможности использования земельных участков

Власти Москвы расширили возможности использования земельных участков, предоставлен обновленный перечень видов разрешенного использования (ВРИ). О подробностях нововведений рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве установили расширенный перечень видов разрешенного использования. Список состоит из 24 ВРИ. Благодаря нововведению инвесторы могут не обращаться за внесением изменений в ПЗЗ для некоторых территориальных зон. Это поможет упростить переоформление целевого использования земельного участка, снизить административные барьеры и сократить количество дополнительных обращений для физических и юридических лиц», - отметил он.

Он объяснил, что мера позволяет использовать один и тот же участок для разных видов деятельности. Например, если ресторан оказался нерентабельным, граждане могут открыть здесь же магазин или что-то другое. Так, в новый перечень власти включили хранение автотранспорта, оказание социальной помощи, услуги связи, общественное питание и многое другое.

Со своей стороны, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская добавила, что теперь процесс получения проектной документации будет проходить быстрее.

