Ефимов: Москва расширила возможности использования земельных участков
Власти Москвы расширили возможности использования земельных участков, предоставлен обновленный перечень видов разрешенного использования (ВРИ). О подробностях нововведений рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве установили расширенный перечень видов разрешенного использования. Список состоит из 24 ВРИ. Благодаря нововведению инвесторы могут не обращаться за внесением изменений в ПЗЗ для некоторых территориальных зон. Это поможет упростить переоформление целевого использования земельного участка, снизить административные барьеры и сократить количество дополнительных обращений для физических и юридических лиц», - отметил он.
Он объяснил, что мера позволяет использовать один и тот же участок для разных видов деятельности. Например, если ресторан оказался нерентабельным, граждане могут открыть здесь же магазин или что-то другое. Так, в новый перечень власти включили хранение автотранспорта, оказание социальной помощи, услуги связи, общественное питание и многое другое.
Со своей стороны, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская добавила, что теперь процесс получения проектной документации будет проходить быстрее.
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