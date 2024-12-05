Ефимов: Москва предоставит участки для строительства пяти новых производств

Инвесторы смогут поучаствовать в торгах на право подписания договоров реализации пяти масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выставил на торги право на заключение соглашений о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов в отношении пяти земельных участков. Это позволит ускорить возведение значимых объектов, необходимых для развития столичной инфраструктуры и экономики. Победители открытых аукционов после заключения соглашений смогут подписать договоры на аренду земельных участков общей площадью около 10 гектаров. На них инвесторы смогут построить производства в различных высокотехнологичных отраслях. Площадки расположены на востоке, юго-востоке столицы, а также в ТиНАО», — отметил вице-мэр.

Лоты размещены на столичном Инвестиционном портале.

Столица предоставляет земельные участки по льготной арендной ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестпроектов с 2022 года. Данная мера поддержки осуществляется по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Программу было решено упростить в сентябре 2024 года, когда были объявлены первые торги. Это позволило сократить сроки начала реализации проекта, планируется также, что будет расширен круг потенциальных инвесторов и вырастет интерес к созданию новых высокотехнологичных производств.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что заявочные кампании продлятся до 16 декабря, а 18 декабря определятся победители, которые заключат с городом договоры аренды на пять лет.

Новые производства появятся в районах Новокосино, Вороново, Некрасовке и в Красопахорском районе.

Поучаствовать в торгах смогут предприятия, у которых достаточно ресурсов для создания производств в Москве: например, наличие совокупной выручке за пять лет в размере не менее 10% от планируемого объема вложений в строительство.

