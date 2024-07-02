Ефимов: Москва предоставила участки под строительство заводов по пошиву одежды

Производства по пошиву одежды появятся в районах Южное Медведково и Отрадное (СВАО). Это станет возможно благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов. С инвесторами уже заключены договоры аренды земельных участков по льготной ставке — один рубль в год. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью почти два гектара для строительства двух производств по пошиву одежды на северо-востоке столицы. Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тысяч квадратных метров. В результате реализации проектов будет создано 650 рабочих мест. Размер инвестиций превысит 1,5 миллиарда рублей», – заявил вице-мэр.

Льготные договоры аренды заключаются в Москве с марта 2022 года. За пятилетний срок действия договора инвестор должен завершить строительство.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, московская легкая промышленность сегодня представлена более чем 350 предприятиями, активно поддерживаемыми городскими властями. Масштабные инвестпроекты помогают создавать новые рабочие места и увеличению объем выпуска изделий, ежегодный прирост которого благодаря созданию новых производств может составить до 500 тысяч единиц продукции.

На новых предприятиях будут выпускаться форменная одежда, головные уборы, а также верхняя одежда из натуральной кожи и меха.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что площадь завода на Вилюйской улице составит около 9600 квадратных метров, он разместится на участке площадью 1,43 га. Также будет построено предприятие на 0,48 га Алтуфьевском шоссе. Его площадь — 10 тысяч «квадратов».