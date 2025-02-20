Ефимов: Москва предоставила участки для строительства двух производств в ЮЗАО

Столица в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) передала инвесторам земельные участки по ставке один рубль в год для возведения предприятий в районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Южном Бутове в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов появятся производства продуктов питания и пищевого оборудования. Для этого город предоставил инвесторам в аренду около 2,8 га земли по льготной ставке один рубль за участок в год», - отметил он.

По словам Ефимова, компании планируют вложить в возведение предприятий 2,4 млрд рублей. Общая площадь объектов превысит 25 тысяч «квадратов».

Столица поддерживает развитие промышленного потенциала, предоставляя инвесторам льготные условия аренды земли. Это стимулирует привлечение дополнительных инвестиций в экономику столицы и создание новых рабочих мест. В Москве более восьми лет реализуются масштабные инвестпроекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это способствует формированию в городе современной производственной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

В рамках МаИП в столице возведут более 90 объектов промышленно-производственного назначения, где появятся порядка 60 тысяч новых рабочих мест. В частности, благодаря возведению двух предприятий в Южном Бутове найти работу в секторе промышленности смогут около 600 высококвалифицированных специалистов.

Земельные участки инвесторам предоставили в аренду на пять лет, за это время они должны построить заводы и запустить производство. Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участке площадью свыше двух га в районе Проектируемого проезда 188 инвестор возведет предприятия по производству кормов для домашних животных и мясных полуфабрикатов общей площадью 15 тысяч «квадратов». Еще один участок площадью 0,77 га предоставлен на Бартеневской улице для строительства комплекса, в котором планируется наладить выпуск пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи «квадратов».

Земельные участки по льготной ставке предоставляются в рамках МаИП с марта 2022 года. Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года для реализации масштабных инвестиционных проектов в городе инвесторы получили порядка 700 га земли без торгов.

