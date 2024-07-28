Ефимов: Москва предоставила льготную ставку аренды частному детсаду в ЗАО

Инвестор открыл частное дошкольное образовательное учреждение в отремонтированном здании в районе Филевский Парк (ЗАО). Работы были выполнены в рамках столичной программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данная программа работает в столице с 2013 года. Столичные власти реализуют помещения для образовательных учреждений на специальных торгах. Переход на льготную ставку осуществляется после приведения объекта в надлежащий вид и выполнения прописанных в договоре условий осуществления образовательной деятельности. Их следует подтверждать каждый год.

«Инвестор, открывший в районе Филевский Парк частный детский сад, выполнил необходимые требования программы “1 рубль за квадратный метр в год”. Теперь он сможет ежегодно экономить на аренде здания и других построек общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров около 11 миллионов рублей с НДС. В новом образовательном заведении сегодня занимаются около ста воспитанников», – заявил вице-мэр.

Здание 1988 года постройки было арендовано инвестором в 2023 году. Оно находится близ станции метро «Филевский парк» внутри жилого квартала.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, договор льготной аренды заключен на 49 лет. Инвестор арендует здание площадью свыше 1400 «квадратов», три теневых навеса общей площадью свыше 160 квадратных метров и земельный участок.

В роли инвестора проекта выступило ЧДОУ «1 Первый детский», работающее под брендом «СкандиСад». По словам директора сети частных образовательных учреждений Людмилы Боголюбской, детсад в Филевском Парке стал вторым объектом по программе льготной аренды. Всего же в холдинге функционируют четыре частных детсада и школа.

Принять участие в программе могут физические и юридические лица, а также ИП. По словам мэра столицы Сергея Собянина, инвесторы восстановили в рамках программы 24 исторических здания для объектов культурного наследия.

