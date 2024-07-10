Ефимов: Москва предоставила инвестору льготный участок для предприятия в ТиНАО

Москва в рамках реализации масштабных инвестпроектов предоставила инвестору четыре гектара земли для возведения предприятия, которое войдет в состав строительного кластера в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что столица предоставила инвестору участок площадью четыре гектара по льготной ставке один рубль в год. На предприятии, которое построят вблизи поселка Спортбазы, будет открыто более 340 рабочих мест. Вложения в проект составят около 2,9 млрд рублей.

Застройщиком проекта станет «Брусника. Индустриализация. Москва».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что новое предприятие стало первым резидентом строительного кластера, получившим земельный участок. В новом отраслевом кластере объединятся производства по выпуску модульных сооружений, железобетонных и строительных конструкций, металлических и деревянных изделий и другой продукции. Рабочие места на предприятиях откроются для более 30 тысячи человек.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что город предоставляет инвесторам участки для реализации масштабных инвестиционных проектов без торгов. Договор аренды земли рядом с поселком Спортбазы оформлен на пять лет. Новое здание будет занимать площадь в 32 тысячи квадратных метров. Комплекс будет изготавливать железобетонные конструкции для строительства проемов, лестничных площадок, фасадов.

