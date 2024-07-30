Ефимов: Москва предоставила инвестору для строительства завода землю в ЗАО
Компания «Вента» получила от столичных властей земельный участок по льготной арендной ставке для возведения производственного комплекса на западе Москвы (район Очаково-Матвеевское). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвестор построит производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Объект площадью 25 тысяч квадратных метров появится на западе столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил землю по льготной ставке один рубль в год. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта может превысить 400 миллионов рублей», — отметил вице-мэр.
Город предоставляет в аренду по льготной ставке землю в рамках реализации масштабных инвестпроектов с марта 2022 года. Земельные участки предоставляются без торгов для строительства производств, технопарков, многофункциональных, образовательных и спортивных комплексов.
Предприниматели могут пользоваться сразу несколькими мерами поддержки, чтобы получить самые выгодные условия для работы над проектами. На новом объекте в Очаково-Матвеевском смогут трудиться свыше 50 специалистов.
Производимые на предприятии щетки будут использоваться при работе подметально-вакуумных машин. Также на предприятии будут выпускаться оборудование, малые архитектурные формы, столярные и художественно-декоративные изделия для благоустройства в городе.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, срок аренды участка составляет пять лет. За это время инвестор должен закончить возведение завода. При этом на протяжении всего срока договора аренды будет действовать льготная ставка.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, по льготной ставке один рубль в год инвесторам предоставлено уже 46 участков для строительства производств.
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