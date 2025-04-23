Ефимов: Москва предоставила инвесторам 53 участка на льготных условиях аренды

Москва предоставила инвесторам 53 земельных участка для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) за время действия льготной арендной ставки (с марта 2022 года). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Предоставление участков для возведения производств по льготной ставке один рубль в год позволяет бизнесу сократить расходы на создание рабочих мест и в кратчайшие сроки наладить выпуск продукции, необходимой для жизни и развития города. За три года инвесторы уже арендовали более 270 гектаров земли. На них появятся предприятия в сфере электроники, пищевой промышленности, производства стройматериалов, мебели, а также другие объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров. После реализации проектов будет создано свыше 23 тысяч новых рабочих мест. Благодаря мере поддержки за это время предприниматели сэкономят около 1,9 миллиарда рублей», — отметил вице-мэр.



Средства, которые были недополучены от арендной платы, Москва рассматривает как инвестиции в экономику города, от которых можно будет получить мультипликативный эффект, выражающийся в росте промышленности и увеличении поступлений в бюджет.



По меньшей мере 13 отраслевых кластеров построят в Москве до 2030 года по стратегии развития промышленности. Часть участков, согласно распоряжению столичного мэра Сергея Собянина, были переданы инвестором в рамках МаИП по льготной ставке один рубль в год. Здесь появятся современные экологичные заводы по выпуску инновационной строительной и пищевой продукции.



Участки предоставляются во всех московских округах, кроме ЦАО. Лидирует по этому показателю Новая Москва — 13 участков суммарной площадью свыше 167 га.



В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, пищевой кластер формируется в Краснопахорском районе. Столица выделила пять участков площадью более 96 га, где построят производства общей площадью свыше 580 тысяч «квадратов». Здесь появятся предприятия по изготовлению готовых блюд, кондитерских, хлебобулочных и молочных изделий, а также распределительный центр мясокомбината.



Статус МаИП могут, в частности, получить инновационные центры, производственные комплексы, социальные учреждения, деловые, спортивные, транспортные и иные объекты. Город предоставляют земельные участки в аренду для их возведения. Это помогает развивать столичную инфраструктуру и создавать для горожан новые рабочие места.

