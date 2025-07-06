Ефимов: Москва предоставила более 70 га земли под возведение социальных объектов

Более 60 участков для строительства объектов выделили застройщикам для возведения объектов за счет Адресной инвестиционной программы с начала текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Для реализации необходимых столице градостроительных проектов застройщикам, работающим по городскому заказу, с начала 2025 года выделено 66 земельных участков общей площадью 72 гектара. Площадки для возведения объектов по Адресной инвестиционной программе предоставлены подрядчикам во всех административных округах. На них уже ведется или планируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, а также школ, детских садов, зданий для медицинских организаций, спортивных комплексов и других важных объектов», — отметил вице-мэр.



Крупные градостроительные проекты реализуются в столице за бюджетные средства, каждый из них включен в Адресную инвестиционную программу. Департамент городского имущества предоставляет землю по договорам аренды или безвозмездного пользования. В Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. Все они включены в Адресную инвестиционную программу. Для возведения этих объектов Департамент городского имущества выделяет застройщикам землю по договорам безвозмездного пользования или аренды.



Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Екатерина Соловьева, больше всего земельных участков для развития социальной и транспортной инфраструктуры передали в СВАО (около 25 га). Кроме того, для учреждений здравоохранения и образования, а также для реконструкции и строительства улично-дорожной сети предоставили около 11,6 га в ЮВАО и более 6,1 га в ЗАО.



В частности, на улице 9 Мая за счет городского бюджета построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на земельном участке площадью 0,43 га.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании реконструкции здания культурного центра «Ватутинки» за счет Адресной инвестиционной программы.



Строительство социальных объектов на территории Москвы отвечает задачам и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

