Ефимов: Москва помогла сформировать стратегию развития Горно-Алтайска до 2035 года

Горно-Алтайск находится в межгорной котловине, и около половины территории города занята лесом. Подобные детали требовали компактной модели развития, бережного отношения к природному каркасу и культурной самобытности.



Как подчеркнули в столичном Департаменте градостроительной политики Москвы, город готов делиться с регионами накопленной экспертизой комплексного планирования территорий. Мастер-плане Горно-Алтайска включает 10 приоритетных проектов и конкретные механизмы их реализации. В их числе также туристско-рекреационный кластер у подножия горы Тугая, кластер креативных индустрий, Музейный квартал, акватермальный комплекс «Междуречье», а также проекты «Северный город» и «Урочище Еланда».



Целевой сценарий предполагает, что к 2035 году население Горно-Алтайска увеличится с 64,5 до 77,9 тысячи человек, число занятых – с 30,2 до 37,3 тысячи. Жилищный фонд также возрастет до 2,96 миллиона квадратных метров.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает регионам создавать мастер-планы городов и территорий.

