Ефимов: Москва помогла сформировать стратегию развития Горно-Алтайска до 2035 года
Институт Генплана Москвы при поддержке «ДОМ.РФ» сформировал мастер-план Горно-Алтайска, определяющий пространственное и социально-экономическое развитие города до 2035 года, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, документ предусматривает создание 7,1 тысячи рабочих мест, строительство 10 школ, 13 дошкольных организаций и восьми объектов высшего и дополнительного образования. Также запланирована модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры.
«В основу этого стратегического градостроительного документа лег принцип компактного развития территории без утраты идентичности. Мы предложили сформировать пять новых городских центров, обновить сложившиеся районы, раскрыть рекреационный потенциал горы Тугая и реки Маймы», – сообщил Ефимов.
Горно-Алтайск находится в межгорной котловине, и около половины территории города занята лесом. Подобные детали требовали компактной модели развития, бережного отношения к природному каркасу и культурной самобытности.
Как подчеркнули в столичном Департаменте градостроительной политики Москвы, город готов делиться с регионами накопленной экспертизой комплексного планирования территорий. Мастер-плане Горно-Алтайска включает 10 приоритетных проектов и конкретные механизмы их реализации. В их числе также туристско-рекреационный кластер у подножия горы Тугая, кластер креативных индустрий, Музейный квартал, акватермальный комплекс «Междуречье», а также проекты «Северный город» и «Урочище Еланда».
Целевой сценарий предполагает, что к 2035 году население Горно-Алтайска увеличится с 64,5 до 77,9 тысячи человек, число занятых – с 30,2 до 37,3 тысячи. Жилищный фонд также возрастет до 2,96 миллиона квадратных метров.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает регионам создавать мастер-планы городов и территорий.
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