Ефимов: Москва перешла на автоматический мониторинг градостроительных показателей

В Москве автоматизировали передачу градостроительных данных в объединенную систему мониторинга города, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Теперь информация по ключевым показателям поступает в цифровую систему напрямую и может использоваться для комплексного анализа территорий. Это позволяет быстрее видеть изменения и оценивать динамику развития города. В результате специалисты получают удобный инструмент для принятия решений и контроля за реализацией городских программ», - отметил Ефимов.

По его словам, система также позволяет сравнивать фактические результаты с планом, оперативно выявлять отклонения от него.

В АИС «Цифровой двойник» поступает информация по 117 показателям. Статус строительства объектов обновляется без ручного поиска данных из разных источников. Кроме того, в системе собираются «пространственные данные на карте». Картографическая составляющая позволяет оценивать результаты не только в цифрах, но и видеть полную территориальную картину происходящего.