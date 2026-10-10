Ефимов: Москва перешла на автоматический мониторинг градостроительных показателей
В Москве автоматизировали передачу градостроительных данных в объединенную систему мониторинга города, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Теперь информация по ключевым показателям поступает в цифровую систему напрямую и может использоваться для комплексного анализа территорий. Это позволяет быстрее видеть изменения и оценивать динамику развития города. В результате специалисты получают удобный инструмент для принятия решений и контроля за реализацией городских программ», - отметил Ефимов.
По его словам, система также позволяет сравнивать фактические результаты с планом, оперативно выявлять отклонения от него.
В АИС «Цифровой двойник» поступает информация по 117 показателям. Статус строительства объектов обновляется без ручного поиска данных из разных источников. Кроме того, в системе собираются «пространственные данные на карте». Картографическая составляющая позволяет оценивать результаты не только в цифрах, но и видеть полную территориальную картину происходящего.
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