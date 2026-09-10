Ефимов: Москва передала 38 объектов недвижимости в общедолевую собственность

В сентябре Москва передала в общедолевую собственность 38 нежилых помещений. Их общая площадь составила свыше 10,2 тысячи квадратных метров. Объекты размещены в многоквартирных домах и административных зданиях в семи округах столицы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Собственники жилья в многоквартирных домах получили возможность оформлять в долевую собственность объекты общего имущества в 2014 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2021-м аналогичное право появилось и у владельцев недвижимости в административных зданиях. В сентябре этого года перечень объектов, переданных городом в общедолевую собственность, пополнился 38 нежилыми помещениями. Они расположены в семи административных округах столицы, а их общая площадь превышает 10,2 тысячи квадратных метров», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, в сентябрьский перечень вошли 36 помещений в жилых домах и два — в нежилых строениях.

Собственники могут зарегистрировать право общей долевой собственности на такие объекты, как подвалы, чердаки, лестничные клетки и технические помещения. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьёвой, большая часть сентябрьских объектов — 16 подвальных помещений общей площадью 625,2 квадратных метра — расположена в Центральном административном округе. В целом собственникам в многоквартирных домах передано более 10,1 тысячи квадратных метров недвижимости, а в нежилых объектах — около 35 квадратных метров.

Сведения об объектах регулярно актуализируют и размещают на портале mos.ru, а также на правовых ресурсах с действующими нормативными актами. При этом регистрация права собственности на общее имущество многоквартирного дома проводится в заявительном порядке — по желанию правообладателей, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

