Ефимов: Москва объявила торги на право КРТ в Басманном районе и Зябликове

Город сообщил об аукционах на право заключить договор о комплексном развитии участков в Басманном районе и Зябликове. Суммарная площадь пространства под строительство жилья и инфраструктуры составляет 15,33 га. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве объявлены торги на право комплексного развития двух участков площадью 0,73 га на Рубцовской набережной в центре столицы и двух — суммарной площадью 14,6 га — в Задонском проезде и на Ясеневой улице на юге города», — сообщил он.

По его словам, инвесторы, которых определит город, должны будут построить 225 тысяч кв. м жилой недвижимости, объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры. Реализация проекта займет шесть лет. Первичная цена лота на Рубцовской набережной — 23,81 миллиона рублей, а в Задонском проезде и на Ясеневой улице — 1 миллиард 574,79 миллиона рублей.

К участию в торгах могут быть допущены любые российские компании, которые имели опыт строительства и ввода в эксплуатацию не менее 10% от объема недвижимости, заявленного в лотах, за последние пять лет. Они также должны будут внести задаток в 20% от стоимости до начала аукциона.

Проект будущей застройки набережной реки Яузы станет точкой роста для бизнеса и будет расположен у научно-образовательного кластера МГТУ имени Баумана. Рядом с общественно-деловым центром и жилым комплексом также расположен крупный транспортный узел со станцией метрополитена «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий.

На юге Москвы планируется возвести 150 тысяч кв.м нового жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу и инженерную инфраструктуру. Этот проект обеспечит 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в свою очередь, уточнил, что прием заявок на торги завершится 9 октября, а открытые аукционы пройдут 19 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия предпринимателям понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся свыше 470 проектов, которые изменят облик более 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

