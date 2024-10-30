Ефимов: Москва назначила оператора для реорганизации трех участков по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) будут реорганизованы три неэффективно используемых участка суммарной площадью 5,05 га в районах Измайлово и Соколиная гора. Проект будет реализован силами оператора, назначенного городом, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Участки на Сиреневом бульваре, Никитинской и Вольной улицах входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство жилья и необходимой инфраструктуры – всего 56,59 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок оцениваются в 15,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 470 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в районах Соколиная Гора и Измайлово появится около 1,2 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Поблизости расположены станции метро «Измайловская» и «Партизанская», а также станции МЦК «Измайлово» и «Локомотив».



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в рамках реализации проекта построят свыше 12 тысяч «квадратов» жилья по программе реновации и для иных нужд, а также 44 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Также строители проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию, добавил он.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге столицы. Сегодня в столице по поручению градоначальника реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

