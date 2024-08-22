Ефимов: Москва назначила оператора для редевелопмента бывшей промзоны Хапиловка

Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» проведет редевелопмент в рамках программы комплексного развития части территории экс-промзоны Хапиловка (ВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизацию ждет участок бывшей промзоны Хапиловка площадью 4,8 гектара. Здесь в течение четырех лет оператор КРТ построит коммунальные объекты. Вложения в реализацию проекта составят около 2,09 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 128,4 миллиона рублей. В итоге будет создано более 250 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Реорганизуемый участок расположен между улицами Ткацкая, Преображенский Вал и Большая Черкизовская, рядом со станцией метро «Преображенская площадь».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в рамках реализации проекта будут построены административно-складские здания для московских коммунальных служб. Их суммарная площадь составит порядка 15,6 тысячи «квадратов». Также строители проведут улично-дорожную сеть и благоустроят близлежащую территорию.

Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

