Ефимов: Москва начала внедрять в регионах ИИ-платформу для цифровизации строительства
Москва активно продвигает цифровизацию строительной сферы и транслирует наработанные решения в регионы.
Центр искусственного интеллекта Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы запустил пилотное внедрение платформы MSI Face в Липецкой области. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов – от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве. Мы продолжаем создавать инструменты, позволяющие объединить лучшие разработки на одной платформе, и делать их удобными для использования», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, пилотное развёртывание MSI Face в Липецкой области — часть этой работы: так столица делится своей экспертизой и современными цифровыми подходами. Сотрудничество в таком формате поможет использовать московский опыт цифровизации, быстрее осваивать новые технологии и выработать общие принципы работы с данными в сфере градостроительства и проектирования.
Платформа MSI Face задумана как специализированное единое пространство для задач проектирования и строительства. На ней доступны предварительно обученные ИИ‑модели, а также инструменты для их проверки — через интерфейс или API. Платформа позволяет интегрировать разные решения в общую цифровую последовательность.
Как сообщили в Градостроительном комплексе Москвы, проект Центра ИИ в градостроительстве отмечен профессиональным сообществом. На конкурсе «ТИМ‑ЛИДЕРЫ 2025/26» платформа MSI Face, представляющая собой единый каталог ИИ‑моделей, одержала победу среди свыше 30 конкурсных работ. Эта награда свидетельствует о высоком уровне разработки и её значимости для цифровой модернизации строительной отрасли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал о распространении в регионах иных разработок Центра ИИ: они позволяют оптимизировать рабочие процессы и способствуют принятию грамотных градостроительных решений.
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