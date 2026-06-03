Ефимов: Москва на ПМЭФ представила градостроительные проекты центра Коммунарки

Российская столица представила ключевые проекты своего Градостроительного комплекса в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума. Центральное место на стенде мегаполиса отведено объектам, формирующим новый городской центр в Коммунарке. Подробности рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

«Приоритетным направлением градостроительного развития в столице является создание центров экономического роста, которые определяют развитие города на десятилетия вперед. Будущие проекты в Коммунарке – кампус МГТУ “СТАНКИН”, Межмузейный депозитарно-выставочный комплекс и суперколледж – объединяют образование, науку, культуру и современные рабочие места в единую городскую среду. Такой подход помогает формировать новые центры деловой и общественной активности за пределами исторического центра столицы. В совокупности эти проекты создают в Коммунарке современный городской центр, где будут сосредоточены возможности для обучения, профессионального роста, научной деятельности и культурного развития», – раскрыл детали Ефимов.

В центральной части экспозиции представлен создающийся научно-образовательный и культурный кластер в Коммунарке. Он объединит суперколледж, межмузейный депозитарно-выставочный комплекс и новый кампус МГТУ «СТАНКИН». Причем каждый из этих объектов призван решить непосредственную задачу развития города, подчеркнули в Департаменте градостроительной политики.

Например, суперколледж будет готовить специалистов востребованных профессий для высокотехнологичных отраслей экономики. Кампус МГТУ «СТАНКИН» интегрирует образование, науку и современное производство. В свою очередь, депозитарно-выставочный комплекс предоставит возможность знакомства с уникальными музейными собраниями. Таким образом, у горожан появится больше возможностей для учебы, работы и самореализации рядом с местом проживания.

«Площадь суперколледжа превысит 113 тысяч квадратных метров, в нем смогут учиться более 16 тысяч человек. Продуманная инфраструктура, включающая современные лаборатории, библиотеку с медиатекой и строительный полигон для практических занятий, позволит студентам не только получать теоретические знания, но и применять их на практике», – отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

На стенде ПМЭФ представлены интерактивные макеты объектов, которые позволяют желающим в подробностях ознакомится с проектами. Там же можно изучить и другие знаковые объекты Москвы. Среди них – Национальный центр «Россия», обновленный Ленинградский вокзал, строящаяся станция метро «Достоевская», электродепо «Новорижское».

Посетители могут наглядно понять, как современные технологии, комплексное развитие территорий и инвестиции в инфраструктуру позволяют формировать комфортную городскую среду, создавать новые рабочие места и дополнительные возможности для москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026.

