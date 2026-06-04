Ефимов: Москва и Росреестр упростят оформление недвижимости в столице

Власти Москвы и Росреестр договорились упростить процедуру оформления недвижимости в российской столице. Дорожная карта о сотрудничестве в этой сфере подписана на Петербургском международном экономическом форуме. Её цель - оптимизации процессов государственного кадастрового учета, регистрации прав на объекты недвижимости и повышения капитализации территорий. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

«Москва развивает использование и внедрение цифровых продуктов и решений в строительной сфере. Современные технологии позволяют быстрее получать необходимую информацию, а сервисам, предоставляющим государственные услуги, – становиться более удобными для граждан. Подписание дорожной карты между правительством Москвы и Росреестром станет еще одним шагом к развитию современных цифровых возможностей. Совместная работа позволит повысить уровень удовлетворенности у всех категорий заявителей при оформлении прав на недвижимое имущество, а также популяризировать использование электронных услуг Росреестра», – раскрыл детали Ефимов.

Усилия Росреестра сейчас сосредоточены на повышении капитализации территорий страны – такую задачу поставил президент РФ. Комплексная работа с участием глав регионов повысит эффективность управления земельными ресурсами и недвижимостью. Она также будет способствовать развитию инвестиционной привлекательности территорий, повышению уровня жизни россиян за счет строительства жилья и создания комфортной городской среды. Как отметил глава ведомства Олег Скуфинский, Москва лидирует в стране по реализации этих процессов.

Росреестр и правительство столицы сотрудничают в данной сфера с 2020 года. В рамках нового совместного плана действий предусмотрен обмен данными и опытом при внедрении новых технологических инструментов, а также создание и интеграция современных цифровых продуктов и решений. Стороны также будет обмениваться своей экспертизой и лучшими наработками для повышения качества работы.

Сегодня в мегаполисе уже около 90% всех процессов в строительной сфере переведены в цифровой формат, а большинство процедур проходит в онлайн-режиме. За счет этого обеспечивается стабильность реализации инфраструктурных планов города. Цифровизация и прозрачность процессов позволяет гораздо проще контролировать сроки, оперативно устранять всплывающие вопросы, а также делать синхронной работу большого количества участников.

