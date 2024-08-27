Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития
Москва развивается по концепции «15-минутный город», в рамках которой предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры внутри кварталов и в шаговой доступности от них, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на встрече с делегацией Народного правительства города Пекина во главе с заместителем мэра Пекина господином Му Пэном.
«Москва уделяет особое внимание обеспечению жителей социальной инфраструктурой. Только за 2023 год здесь возвели порядка 120 таких объектов, а за семь месяцев 2024-го – еще около 50», - сказал Ефимов.
По его словам, в Москве реализуется две основные программы в соответствии с концепцией «15-минутный город» - реновации жилфонда и комплексного развития территорий (КРТ). В рамках КРТ запланировано строительство свыше 87 школ и 95 детских садов. В рамках программы реновации планируется возвести больше 50 учреждений образования, пять спортивных и культурных сооружений, 10 административных и других зданий.
Ефимов отметил, что Москва – регион-лидер по реализации механизма КРТ. На сегодняшний день программа охватывает более 3,1 тысячи гектаров. Кроме того, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно реализуется программа реновации.
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