Ефимов: Московский ипподром реставрируют с помощью лазерного сканирования

При реконструкции фасада, лепнины и скульптур Главного корпуса Центрального московского ипподрома применяется лазерное сканирование. Оно также помогает максимально сохранить исторический декор. Об этом рассказал глава столичного Комплекса по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома специалисты применяют современные технологии для максимально точного воссоздания исторического облика объекта культурного наследия регионального значения – Главного корпуса. Технология лазерного сканирования позволила создать его высокоточную трехмерную модель площадью свыше 14 тысяч кв. м», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

По его словам, новый метод сделал возможным зафиксировать самые мелкие детали декора, включая глубину и форму каждого рельефа, поэтому на всех этапах обеспечивается точное соответствие оригинальным историческим образцам.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, в свою очередь, указал, что на данный момент ведутся работы по восстановлению трибунного пространства, элементов зданий, а также прокладыванию инженерных коммуникаций. Он добавил, что интерьеры уже готовы более, чем наполовину, а квадрига над входной частью и конные скульптуры завершены.

Комплексное восстановление и ремонт Центрального московского ипподрома не только возрождают архитектурную ценность объекта, но и адаптируют его для современного использования. Все работы контролируются на предмет соблюдения требований по сохранению культурного наследия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прогрессе в ходе работ по комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома.

