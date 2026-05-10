Ефимов: Московский фонд реновации выступает оператором более 100 проектов КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 из 218 реализуемых в столице проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе реорганизации почти 470 гектаров депрессивных территорий планируется построить около девяти миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 7,3 миллиона "квадратов" для реализации программы реновации. Еще около 1,5 миллиона квадратных метров придется на объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры», – уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

По его словам, строительство новых объектов позволит создать свыше 41 тысячи рабочих мест в 70 районах города. Проекты реализуют во всех административных округах, кроме Зеленоградского и Троицкого.

В Департаменте градостроительной политики также отметили, что помимо домов, которые возводят в столице по программе реновации, также построят образовательные объекты, поликлиники, подстанции скорой помощи, 12 спортивных комплексов и не только. К примеру, в районе Соколиная Гора помимо школы, появятся культурно-досуговый и торговый центры.

Программа КРТ позволяет сформировать привлекательные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находится 421 проект КРТ.