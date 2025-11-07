Ефимов: Московский фонд реновации впервые занял первое место по вводу жилья в России

Московский фонд реновации жилой застройки впервые стал всероссийским лидером по вводу жилья среди компаний-застройщиков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Московский фонд реновации впервые стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России, а также занял первую строчку в столичном рейтинге. За 10 месяцев 2025 года в ходе реализации программы реновации в городе построили более миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности на сегодня возвели свыше 6,8 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить примерно 1,4 тысячи старых домов. В 2026–2028 годах планируется построить еще 8,7 миллиона квадратных метров. В результате новые квартиры получат в 1,5 раза больше москвичей, чем за три предыдущих года», – отметил вице-мэр.

Каждый новый дом по программе реновации отвечает утвержденным стандартам. На нежилых первых этажах размещаются сервисы социально-бытовой инфраструктуры.

По словам министра столичного правительства главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, с января по октябрь текущего года в Москве построили свыше 60 новых домов по программе реновации, в которых находятся более 18 000 квартир с готовой улучшенной отделкой и необходимым оборудованием. Рабочие также благоустроили и озеленили прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что ключи от нового жилья по программе реновации в 2026-2028 годах получат свыше 215 тысяч горожан. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

