Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья по итогам 2025 года 

В 2025 году Московский фонд реновации жилой застройки занял первенство в России по объему введенного в эксплуатацию жилья. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России», — сказал Ефимов.



По его словам, в рамках программы реновации было построено 119 домов общей жилой площадью около 2,3 миллиона квадратных метров, в которых разместилось более 35 тысяч квартир. Новые дома появились во всех административных округах столицы.



Примечательно, что уже по результатам первых 10 месяцев 2025 года фонд впервые стал лидером среди российских застройщиков по объему ввода жилья. Ускорить строительство удалось благодаря современным методам, включая технологию префабов. Ярким примером служит дом на улице Гарибальди: его собрали из крупногабаритных модулей за 6,5 месяцев, завершив работы в декабре.



Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что высокое качество новых зданий обеспечивается применением современных технологий, соблюдением столичных строительных стандартов и активным использованием отечественных материалов.



«По итогам 2025 года в рамках реализации программы реновации больше всего новостроек – 21 дом – возвели в ЮВАО и ВАО. Там в общей сложности оборудовали около 13 тысяч квартир. Только в одном районе Кузьминки в прошлом году построили девять домов более чем с 2,5 тысячи квартир», — отметил Овчинский.



Контроль за строительством домов по программе реновации осуществляет Мосгосстройнадзор. С начала работ инспекторы провели свыше тысячи выездных проверок.



При проектировании новых жилых комплексов учитывается принцип безбарьерной среды. Во дворах прокладываются дорожки с минимальным уклоном, в вестибюлях обустраиваются просторные светлые холлы вместо узких лестниц, в подъездах предусматриваются удобные места для хранения и широкие коридоры без порогов и ступеней. Кроме того, во всех домах устанавливаются современные лифты.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что программа реновации выполнена уже более чем на четверть. Всю актуальную информацию о ней можно найти на портале mos.ru, где также представлены подробные сведения о квартирах и домах, строящихся в рамках программы.

