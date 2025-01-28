Ефимов: Московские арендаторы создадут почти 2 000 некапитальных объектов

Московским арендаторам земельных участков разрешили разместить на городской земле почти 2 000 некапитальных объектов с 2019 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице действует упрощенная схема размещения на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, спортивных, инженерных, хозяйственных строений, а также других объектов. С 2019 года город согласовал размещение свыше 1,9 тысячи различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства. Из них больше половины решений было принято в 2024 году», – отметил вице-мэр.

Соответствующие заявки в ходе заседаний рассматривает специализированная Межведомственная комиссия, включающая в себя представителей префектур, комитетов и департаментов Москвы. Всего было проведено 22 заседания.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что чаще всего арендаторы просят разрешить установить шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты (более 530 объектов). Кроме того, на действующих предприятиях разрешили разместить свыше 460 некапитальные построек — складов, ангаров и других вспомогательных сооружений. Также комиссия одобрила размещение 423 малых архитектурных форм.

Также арендаторам позволили разместить 228 хозяйственных площадок для обслуживания зданий, 123 ограждающих конструкций, а также аттракционов, трансформаторных подстанций, фонтанов и других некапитальных объектов.

