Ефимов: Москомархитектура выдала свыше 200 градостроительных планов в 2024 году

С января по август текущего года столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) по итогам публичных торгов оформил свыше 200 градостроительных планов земельных участков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В градостроительных планах отображаются данные об ограничениях и потенциале участка земли, которые должны учитываться при реконструкции и возведении объектов капитального строительства. На основании поданной инвестором заявки разрабатывается проектная документация.

«После публичных аукционов инвесторам было выдано 217 градостроительных планов. Так, из них 174 оформлены под возведение объектов индивидуального жилищного строительства, два – объектов спорта, восемь – объектов торговли, семь – общественно-деловых центров, еще семь – культурно-досуговых объектов. Это на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — заявил вице-мэр.

Инвесторы помогают формировать новую городскую среду, строить объекты инфраструктуры, создавать новые рабочие места и развивать территории. Наиболее ярко это заметно в Новой Москве.

Так, по словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в административно-деловом центре «Коммунарка» в 2024 году выпущен 21 градостроительный план общей площадью более двух млн квадратов. Также разработана документация по размещению в районе Вороново стрелково-охотничьего клуба.

