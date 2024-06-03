Ефимов: Москомархитектура обработала почти 25 тысяч заявлений о внесении изменений в ПЗЗ

Москомархитектура за семь лет отработала более 24,9 тысячи обращений для внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

«ПЗЗ – один из основополагающих документов градостроительной отрасли, регламентирующий виды разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах. За семь лет в Москомархитектуру поступило почти 25 тысяч заявок на внесение изменений в ПЗЗ, все они отработаны», – сообщил он.

Большая часть поданных заявлений, более 22,9 тысячи обращений, подавалась в электронном формате. Еще около двух тысяч из общего объема направлялись через службу «Одного окна». Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, одобрение получили почти 10 тысяч заявок, еще 5,6 тысячи обращений утверждены постановлением правительства города.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что основные госуслуги в сфере строительства на данный момент можно получить в электронном формате. Подача заявлений на внесении изменений в ПЗЗ доступна в «Каталоге услуг для бизнеса» на mos.ru в разделе «Строительство, реконструкция и ремонт». Уточняется, что оформить документ можно в подразделе «Строительство», выбрав услугу «Направить предложения об изменении правил землепользования и застройки». Также портал представляет доступ более чем к 420 электронным услугам и сервисам, половина из них ориентирована на представителей бизнес-сообщества.

