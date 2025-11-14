Ефимов: Монтаж ограждающей конструкции закончили на станции «Кленовый бульвар»

Ограждающую конструкцию котлована строящейся станции Бирюлевской линии метро «Кленовой бульвар» выполнили по технологии «стена в грунте». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строители завершили устройство ограждающей конструкции котлована станции “Кленовый бульвар” с применением метода “стена в грунте”. Всего к настоящему моменту на будущем станционном комплексе выполнено почти 14 тысяч кубометров ограждающих конструкций и разработано свыше 55 тысяч “кубов” грунта. Аналогичные земляные работы с устройством креплений котлованов идут в притоннельных сооружениях станционного комплекса. Его общестроительная готовность составляет 10 процентов», – добавил вице-мэр.

Ограждающую железобетонную конструкцию залили в предварительно подготовленную траншею. Это водонепроницаемая и монолитная стена, защищающая последующую разработку грунта и строительство основных конструкций будущей станции. Технология «стена в грунте» отличается высокой безопасностью и надежностью.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, впоследствии строители начнут возводить монолитные конструкции, а также выполнять монтаж инженерных сетей и оборудования и отделку. Кроме того, ведутся подготовительные работы к проходке тоннеля в сторону станции «Курьяново».

Станция «Кленовый бульвар» будет находиться близ пересечения Кленового бульвара и улицы Новинки. Здесь можно будет пересесть на Большую кольцевую линию и выйти к музею-заповеднику «Коломенское», Кленовому бульвару, улицами Новинки и Коломенской.

Длина будущей Бирюлевской линии составит 22,2 километра, проектом предусмотрено 10 станций. Пассажиры смогут пересесть на Павелецкое направление Московской железной дороги, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии, а также на МЦК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской линии метро. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов.

Также глава города рассказал, как будет выглядеть новая станция «Кленовый бульвар».

