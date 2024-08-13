Ефимов: Монолитные работы завершены в строящемся офисном центре у метро «Пыхтино»

Этап монолитных работ полностью закончен в строящемся многофункциональном офисном центре в деревне Пыхтино поселения Внуковское Новомосковского административного округа. О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что будущему офисному центру будет присвоен класс энергоэффективности В.

«В строительстве зданий с таким классом используются более современные проектные решения и материалы. Они позволяют экономить до 40% средств на отоплении, охлаждении и электричестве. Завершить строительство офисного центра запланировали в 2025 году. Реализация проекта даст жителям близлежащих территорий около 4,6 тысяч новых рабочих мест», – отметил Ефимов.

Офисный центр в Пыхтине строится в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. Она реализуется с 2020 года в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина. По соглашениям инвесторы возведут в Новой Москве 17 офисных центров, где смогут трудоустроиться около 33 тысяч человек. Особенностью проекта бизнес-центра стала авторская архитектурная концепция. Так, на его территории будет обустроен пешеходный променад – он соединит пространство между офисными зданиями. Его дополнят местами отдыха и верандами кафе. Как сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, там также появится собственная автоматизированная котельная.

Весь цикл строительства контролируют инспекторы Мосгосстройнадзора. «В ходе недавней выездной проверки специалисты исследовали геометрические параметры монолитных и сборных конструкций, толщину защитного слоя бетона, а также класс арматурной стали на соответствие требованиям проектной документации. Готовность четырех корпусов на сегодня составляет 35%», – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Одно из ключевых направлений развития территорий Новой Москвы - возможность трудоустроиться рядом с домом. С момента присоединения округов к столице Число рабочих мест там выросло втрое. Сегодня оно превышает 290 тысяч.

