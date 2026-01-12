Ефимов: Монолитные работы в эскалаторном тоннеле станции «Рижская» БКЛ выполнены на 70%

На станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, во втором вестибюле идет сооружение монолитных железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжается возведение монолитных конструкций эскалаторного тоннеля во втором вестибюле станции “Рижская” Большой кольцевой линии метро. Из наземного вестибюля на станцию будет вести наклонный тоннель с четырьмя эскалаторами, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что для этого необходимо более 1,1 тысячи кубометров бетона и 360 кубометров железобетонных конструкций. По его словам, сейчас все готово на 70%. Благодаря проекту пересадка между метро и другим транспортом станет более комфортной.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что сейчас специалисты завершают устройство ограждающих конструкций котлована под будущий вестибюль. Для этого задействовано около 350 буросекущих свай. По его словам, уже началась разработка грунта котлована.

Работы над вторым вестибюлем станции «Рижская» БКЛ на каждом этапе контролируются Мосгосстройнадзором. К этому моменту инспекторы ведомства провели уже 10 выездных проверок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении архитектурной отделки станции метро «Народное Ополчение».

