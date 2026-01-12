Ефимов: Монолитные работы в эскалаторном тоннеле станции «Рижская» БКЛ выполнены на 70%
На станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, во втором вестибюле идет сооружение монолитных железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Продолжается возведение монолитных конструкций эскалаторного тоннеля во втором вестибюле станции “Рижская” Большой кольцевой линии метро. Из наземного вестибюля на станцию будет вести наклонный тоннель с четырьмя эскалаторами, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене», - рассказал Ефимов.
Он добавил, что для этого необходимо более 1,1 тысячи кубометров бетона и 360 кубометров железобетонных конструкций. По его словам, сейчас все готово на 70%. Благодаря проекту пересадка между метро и другим транспортом станет более комфортной.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что сейчас специалисты завершают устройство ограждающих конструкций котлована под будущий вестибюль. Для этого задействовано около 350 буросекущих свай. По его словам, уже началась разработка грунта котлована.
Работы над вторым вестибюлем станции «Рижская» БКЛ на каждом этапе контролируются Мосгосстройнадзором. К этому моменту инспекторы ведомства провели уже 10 выездных проверок.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении архитектурной отделки станции метро «Народное Ополчение».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- А как же Шон Пенн? От «Золотого глобуса» призвали не ждать «глубины»
- Фон дер Ляйен заявила, что РФ должна показать заинтересованность в мире
- Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов к выходным
- Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек»
- Шаламе, Ди Каприо и Бакли: Чем запомнился «Золотой глобус»-2026
- Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ повреждены два дома и автомобили
- ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
- Российские кинотеатры в праздники заработали более 10 млрд рублей
- Доминиканский футболист Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал»
- В России разработают ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru