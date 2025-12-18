Ефимов: Монолитные работы на станции «Липовая роща» выполнили на четверть

Около 9000 кубометров железобетона уложено при строительстве будущей станции метро «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Продолжается строительство станции “Липовая Роща” будущей Рублево-Архангельской линии метро. Сейчас идет работа над монолитом станционного комплекса. Уже уложено почти девять тысяч кубометров железобетона, что составляет более четверти от планируемого объема в 30 тысяч кубометров. Так, в первую очередь строители приступили к возведению платформы – ее основные конструкции готовы уже на 40 процентов. Также началось устройство монолита в оборотных тупиках и на будущем пункте технического обслуживания подвижного состава», – добавил вице-мэр.



При строительстве станционного комплекса «Липовой Рощи» предусмотрено возведение большого количества подобъектов. Ожидается, что после запуска движения двухпутный тоннель будет переключен на однопутные.



По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, на объекте уже закончены земляные работы. Когда будут смонтированы основные конструкции, строители начнут черновую и чистовую отделку и устройство инженерных систем.



Станция «Липовая Роща» будет построена в рамках второго этапа Рублево-Архангельского радиуса на внешней стороне МКАД рядом с пересечением с Новорижским шоссе.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании строительства пешеходного перехода близ станции «Корниловская».

