Ефимов: Многопрофильный центр больницы имени В.П. Демихова построят в Текстильщиках
Новый корпус ГКБ имени В.П. Демихова возведут в районе Текстильщики (ЮВАО). Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современный многопрофильный медицинский комплекс планируется построить на улице Шкулева в районе Текстильщики. 10-этажное здание оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Сейчас на площадке завершается подготовительный этап строительства и вынос инженерных сетей», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.
Для пациентов будут созданы наиболее комфортные условия. Кроме того, проектом предусмотрены семейные комнаты с помещениями для общения врача с родственниками, мини-кухнями и зонами отдыха.
По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в новом корпусе появятся свыше 30 операционных, часть из которых будут гибридными, стационар кратковременного пребывания, палатные отделения, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, будут построены тамбур для автомобилей скорой помощи на четыре машино-места и конференц-зал.
Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию и оборудуют зону активного отдыха, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.
Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
