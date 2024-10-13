Ефимов: Многопрофильный колледж построят на северо-востоке Москвы

Новый крупный колледж появится в столичном районе Лианозово (СВАО), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На земельном участке площадью около трех гектаров возведут новый многопрофильный колледж. Он расположится рядом с другими образовательными и культурно-просветительскими объектами, например, с Музеем славянской культуры имени Константина Васильева. Суммарная поэтажная площадь строений составит более 55 тысяч квадратных метров. Колледж возведут в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Он будет рассчитан более чем на семь тысяч мест», — отметил вице-мэр.



Студенты нового колледжа смогут поступить на направления полиграфии и цифрового дизайна, искусства, красоты и моды.



По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианы Княжевской, колледж будет располагаться в четверти часа ходьбы от метро «Алтуфьево», вблизи улиц Череповецкая и Угличская. Созданию комфортной среды поспособствует учет уже имеющейся инфраструктуры, отметила она.



По словам столичного мэра Сергея Собянина, пять крупных центров профессионального образования будут построены до 2030 года.

