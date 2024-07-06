Ефимов: Многофункциональный центр в Коммунарке достроят в этом году

Новый многофункциональный центр в поселке Коммунарка одноименного района Новомосковского административного округа столицы достроят в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Коммунарка – крупнейший базовый центр развития ТиНАО. Там строят жилые комплексы, социальные объекты, активно развиваются транспортная и инженерная инфраструктуры. В этом районе появились новые автодороги, которые связывают его с федеральными магистралями и с другими районами и населенными пунктами. Там открылись две станции метро, на очереди в этом году еще третья. Другое важное направление в развитии района – это создание многофункциональных комплексов. Так, один из них строят на пересечении улиц Эдварда Грига и Александры Монаховой в рамках строительства общественного центра», – отметил он.

По его словам, площадь нового многофункционального комплекса составит 18,5 тысячи квадратных метров. Вблизи центра появится парковка для автомобилей на 449 мест, сервисный центры, автомойка и магазины. Прилегающую территорию планируют благоустроить и озеленить.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что новый многофункциональный центр возводят с января 2023 года. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Комитет уделяет особое внимание объектам инфраструктуры на каждом этапе их строительства.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин также сообщил, что столичные инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории ТиНАО как предприятий малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов. Объем привлеченных инвестиций в строительство различных объектов уже превысил 3,7 триллиона рублей.

