Ефимов: Многофункциональный технопарк построят в Нагорном районе

Многофункциональный научно-производственный комплекс построят на Варшавском шоссе (ЮАО), согласован соответствующий проект. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту технопарка в Нагорном районе столицы. Его планируют построить на свободном земельном участке площадью около 2,4 гектара. Это будет многофункциональный комплекс, состоящий из бизнес-центра и научно-производственного здания. Их совокупная площадь составит более 120 тысяч квадратных метров», – добавил Ефимов.

В качестве инвестора выступает группа компаний «Прайм Лайф Девелопмент». Объект будет построен по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется с 2020 года. Открытие технопарка позволит создать 3300 новых рабочих мест. Объект станет стимулом для последующего экономического развития Нагорного района.

По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, в основном здании разместится офисный центр, во втором корпусе будет вестись научно-производственная деятельность по выпуску микроэлектроники. Кроме того, на территории появятся контрольно-пропускной пункт и котельная, отметил он.

Также в комплексе предусмотрены помещения под предприятия общепита и магазины и двухуровневый подземный паркинг более чем на 600 машино-мест.

В свою очередь управляющий партнер «Прайм Лайф» Денис Коноваленко заявил, что технопарк станет современным деловым кластером Москвы, бизнес-центром класса А нового поколения. «Офис здесь перестает быть только рабочим пространством и становится частью более широкого сценария жизни бизнеса», – подчеркнул он.

