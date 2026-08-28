Ефимов: Многофункциональный квартал построят по КРТ в столичных Нагатино-Садовниках

Москва объявила аукцион, победитель которого получит право заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Нагатино-Садовники площадью 14,62 га. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Город продолжает привлекать инвесторов к участию в программе комплексного развития территорий. Так, в настоящий момент объявлены торги на право реализации проекта КРТ в районе Нагатино-Садовники. Здесь на участке 14,62 гектара в границах Варшавского шоссе, Нагатинской набережной и Нагатинской улицы планируется построить многофункциональный квартал с общей площадью застройки свыше 443 тысяч квадратных метров. Редевелопмент данной площадки является примером еще одного квартала сбалансированной застройки. Чуть более половины объема – 229,5 тысячи квадратных метров – придется на жилые дома, 214,2 тысячи квадратных метров – на социальную и производственную инфраструктуру», – добавил Ефимов.

Стартовая цена составляет более 2,4 млрд рублей. Участвовать в аукционе могут любые компании, которые работают в Москве и регионах и имеют пятилетний опыт ввода недвижимости площадью не меньше 44,37 тысячи квадратных метров.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что на участках появятся объекты коммунального назначения, школа для тысячи учеников и детсад на 350 мест. Ввод инфраструктуры в эксплуатацию позволит создать 4900 рабочих мест.

Рядом находятся река Москва, речной причал «Нагатинский», платформа Верхние Котлы Павелецкого направления МЖД, платформа Верхние Котлы МЦК и станция «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Также поблизости расположены бульвар, кафе, магазины, фитнес-клубы, подстанция скорой помощи, медицинские центры, три колледжа, две школы и два детских сада.

В свою очередь в столичном Департаменте по конкурентной политике добавили, что столица выставляет на торги земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и прочие объекты.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются свыше 470 проектов КРТ суммарной площадью более 4700 га.

